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كرة القدم

فيديو - جدّ حارس المرمى يبكي أمام شعار أرسنال

2023-08-17 | 08:30
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فيديو - جدّ حارس المرمى يبكي أمام شعار أرسنال
فيديو - جدّ حارس المرمى يبكي أمام شعار أرسنال

كاد جد ديفيد رايا أن يبكي بعد لفتة لطيفة من مدرب أرسنال

كاد جد ديفيد رايا أن يبكي بعد لفتة لطيفة من مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، حين تم التأكيد على أن حارس مرمى برينتفورد الذي انتقل على سبيل الإعارة لموسم واحد إلى "الغانرز"، الذي دفع رسوم إعارة بلغت 3 ملايين جنيه إسترليني، مع خيار الشراء مقابل 27 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.
وخلال اليوم الأول للإسباني في النادي، شارك جد رايا في لحظة مؤثرة مع أرتيتا، مدرب المدفعجية، إذ  تم تسليمه قميص أرسنال مع اسمه مطبوعاً عليه .. وبعد رؤية القميص، قال الجدّ "هذا هو حلمي الأكبر"، فأجابه أرتيتا "استمتع باللحظة، ثم التقط الثنائي، جنباً إلى جنب مع المدير الرياضي لأرسنال، إيدو جاسبار، صورة أمام شعار أرسنال.
 
 
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ديفيد رايا

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ميكيل أرتيتا

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