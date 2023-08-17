فيديو - جدّ حارس المرمى يبكي أمام شعار أرسنال

David Raya's 91-year-old Grandfather witnessing his Grandson sign for The Arsenal ❤pic.twitter.com/zqYcLEna8r — Gunners (@Gunnersc0m) August 15, 2023

كاد جد ديفيد رايا أن يبكي بعد لفتة لطيفة من مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، حين تم التأكيد على أن حارس مرمى برينتفورد الذي انتقل على سبيل الإعارة لموسم واحد إلى "الغانرز"، الذي دفع رسوم إعارة بلغت 3 ملايين جنيه إسترليني، مع خيار الشراء مقابل 27 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.وخلال اليوم الأول للإسباني في النادي، شارك جد رايا في لحظة مؤثرة مع أرتيتا، مدرب المدفعجية، إذ تم تسليمه قميص أرسنال مع اسمه مطبوعاً عليه .. وبعد رؤية القميص، قال الجدّ "هذا هو حلمي الأكبر"، فأجابه أرتيتا "استمتع باللحظة، ثم التقط الثنائي، جنباً إلى جنب مع المدير الرياضي لأرسنال، إيدو جاسبار، صورة أمام شعار أرسنال.