115 نادياً هزّ ميسي شباكها أو تسبب بذلك فهل ينضم ناشفيل اليها؟

فجر أمس الاربعاء، سجل ليونيل ميسي لمرة تاسعة في ست مباريات في بلاد العم سام، وقاد فريقه انتر ميامي الى سحق فيلادلفيا يونيون (4-1)، وحجز مكانه في نهائي كأس الرابطتين، التي تجمع أندية الولايات المتحدة والمكسيك.ومن المعروف عن ميسي أنّه يتفنّن في جلد خصومه بأهدافه، وطوال مسيرته، فشل أربع مرات فقط في هزّ شباك منافسيه، حيث واجه بطل العالم 119 فريقاً مختلفاً، وسجل ضد 104 منها، وسجل أو صنع ضد 115.أما الأندية الأربعة المحظوظة التي لم تهتز شباكها بهدف ساهم به ميسي أو سجله بنفسه، فهي بوردو ويو ذي إي غرامنت واودينيزي وروبن كازان.ويأمل ميسي في إضافة اسم جديد إلى تلك القائمة يوم الأحد، عندما يواجه إنتر ميامي منافسه ناشفيل في نهائي كأس الرابطتين، وسيكون هذا النهائي رقم 42 في مسيرته، علماً أن ميامي ضمن التأهل الى بطولة كأس أبطال الكونكاكاف الإقليمية.