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كرة القدم

نيمار يُعلن أسبابه للانتقال الى الهلال السعودي

2023-08-17 | 08:34
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نيمار يُعلن أسبابه للانتقال الى الهلال السعودي
نيمار يُعلن أسبابه للانتقال الى الهلال السعودي

أوضح النجم البرازيلي نيمار دوافعه الرئيسية وراء التوقيع مع نادي الهلال السعودي

أوضح النجم البرازيلي نيمار دوافعه الرئيسية وراء التوقيع مع نادي الهلال السعودي، مؤكداً أنه ليس راتبه الخيالي.
وأنهى اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، سنواته الست في باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء، ليصبح أحدث نجم ينضم إلى دوري المحترفين السعودي، حيث وقع مقابل رسوم تصل  إلى 86 مليون جنيه إسترليني.
ولكن، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن البرازيلي سيكسب حوالي 138 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، قال النجم إن رغبته في "كتابة تاريخ رياضي جديد" هي التي أقنعته بالانضمام إلى الهلال.
وقال نيمار "لقد حققت الكثير في أوروبا واستمتعت بأوقات خاصة، لكنني أردت دائماً أن أكون لاعباً عالمياً، وأن أُختبَر تحديات وفرص جديدة في أماكن جديدة، وأنا أريد أن أكتب تاريخاً رياضياً، ودوري المحترفين السعودي لديه طاقة هائلة ولاعبون ذوو جودة عالية في الوقت الحالي".
وتابع نيمار "لقد سمعت الكثير، وعلمت أنني أتبع قائمة طويلة من اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في المملكة العربية السعودية على مر السنين، لذلك أعتقد أنه المكان المناسب".
وقال نيمار "الهلال نادٍ عملاق مع مشجعين رائعين، وهو الأفضل في آسيا، وهذا يعطيني شعوراً بأنه القرار الصحيح بالنسبة لي في الوقت المناسب مع النادي المناسب، وأنا أحب الفوز وتسجيل الأهداف، وأخطط لمواصلة القيام بذلك في المملكة العربية السعودية ومع الهلال".
وانتقل كل من روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش إلى النادي هذا الصيف أيضا، ولكن على عكس زملائه الجدد، كان لنيمار مجموعة من المطالب الفاخرة المدرجة في الصفقة التي جعلته النجم صاحب ثالث أعلى أجر في الدوري خلف كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.
 
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