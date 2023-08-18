هل تقود سيدة منتخب انجلترا للرجال؟

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خيار تعيين سارينا ويجمان مدربة منتخب السيدات، خلفاً لجاريث ساوثجيت في تدريب منتخب الرجال.وقادت المدربة الهولندية منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم الذي يقام يوم الأحد المقبل، بعد عام واحد فقط من قيادتها الفريق إلى المجد في يورو 2022، كما أنها المدربة الوحيدة (بين الذكور و الإناثا) التي قادت فريقين مختلفين إلى نهائي كأس العالم، بعد أن احتلت المركز الثاني مع هولندا في الخسارة من الولايات المتحدة الأميركية في العام 2019.وتم ترشيح ويجمان، لتدريب فريق الولايات المتحدة للسيدات بعد استقالة فلاتكو أندونوفسكي، لكنها مرتبطة بعقد مع المنتخب الإنجليزي حتى عام 2025، ويعتقد مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنها قادرة على فعل "أي شيء تريده في كرة القدم"، بما في ذلك تدريب رجال إنجلترا.واعتبر أندونوفسكي أنّه ليس من الضروري أن يكون مدرب منتخب الرجال رجلاً أيضاً، فالبحث يكون عن "الشخص" الأفضل وليس "الرجل" الأفضل، وأنّ المدربة الهولندية تمتلك كلّ ما يتطلبه هذا المنصب.وقد يبدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بحثه عن مدير جديد لفريق الرجال بعد يورو 2024، عندما ينتهي عقد ساوثجيت، وأقنعت ويجمان الاتحاد بأنها يمكن أن تكون الشخص المناسب لهذا المنصب.