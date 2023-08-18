هل تقود سيدة منتخب انجلترا للرجال؟

عاجل
مراسلة "الجديد" : بعد عرض الوقائع بشأن حادثة الكحالة تم طلب استدعاء شهود من الكحالة لا ينتمون إلى جهات حزبية وقد كانوا متواجدين في المكان اضافة الى عدد من الأشخاص من عناصر حزب الله الذين كانوا متواجدي
مراسلة "الجديد" : بعد عرض الوقائع بشأن حادثة الكحالة تم طلب استدعاء شهود من الكحالة لا ينتمون إلى جهات حزبية وقد كانوا متواجدين في المكان اضافة الى عدد من الأشخاص من عناصر حزب الله الذين كانوا متواجدي
معلومات "الجديد": مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باشرت في نفس الليلة التي وقعت فيها حادثة الكحالة بجمع الأدلة المادية والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكل تفاصيل الأدلة الجرمية
معلومات "الجديد": مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باشرت في نفس الليلة التي وقعت فيها حادثة الكحالة بجمع الأدلة المادية والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكل تفاصيل الأدلة الجرمية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية برامج اجتماعية كوميديا برامج ترفيهية مسلسلات وثائقيات منوعات برامج زمان ٤ آب نشرات اخبارية
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
30 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
32 o
AlJadeedTv
متن
31 o
AlJadeedTv
كسروان
31 o
AlJadeedTv
الشمال
33 o
AlJadeedTv
الجنوب
31 o
AlJadeedTv
البقاع
39 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

هل تقود سيدة منتخب انجلترا للرجال؟

2023-08-18 | 03:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هل تقود سيدة منتخب انجلترا للرجال؟
هل تقود سيدة منتخب انجلترا للرجال؟

يدرس الاتحاد الإنجليزي خيار تعيين مدربة منتخب السيدات لتدريب منتخب الرجال

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خيار تعيين سارينا ويجمان مدربة منتخب السيدات، خلفاً لجاريث ساوثجيت في تدريب منتخب الرجال.
وقادت المدربة الهولندية منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم الذي يقام يوم الأحد المقبل، بعد عام واحد فقط من قيادتها الفريق إلى المجد في يورو 2022، كما أنها المدربة الوحيدة (بين الذكور و الإناثا) التي قادت فريقين مختلفين إلى نهائي كأس العالم، بعد أن احتلت المركز الثاني مع هولندا في الخسارة من الولايات المتحدة الأميركية في العام 2019.
وتم ترشيح ويجمان، لتدريب فريق الولايات المتحدة للسيدات بعد استقالة فلاتكو أندونوفسكي، لكنها مرتبطة بعقد مع المنتخب الإنجليزي حتى عام 2025، ويعتقد مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنها قادرة على فعل "أي شيء تريده في كرة القدم"، بما في ذلك تدريب رجال إنجلترا.
واعتبر أندونوفسكي أنّه ليس من الضروري أن يكون مدرب منتخب الرجال رجلاً أيضاً، فالبحث يكون عن "الشخص" الأفضل وليس "الرجل" الأفضل، وأنّ المدربة الهولندية تمتلك كلّ ما يتطلبه هذا المنصب. 
وقد يبدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بحثه عن مدير جديد لفريق الرجال بعد يورو 2024، عندما ينتهي عقد ساوثجيت، وأقنعت ويجمان الاتحاد بأنها يمكن أن تكون الشخص المناسب لهذا المنصب.
 
هل تقود سيدة منتخب انجلترا للرجال؟

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

سارينا ويجمان

لجاريث ساوثجيت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قميص رونالدو 2003 يُباع بأسعار وكميات مّذهلة
نيمار يُعلن أسبابه للانتقال الى الهلال السعودي

اقرأ ايضا في كرة القدم

هذا ما فعله ليونيل ميسي وداني ألفيش لمساعدة إمرأة في السجن
03:24

هذا ما فعله ليونيل ميسي وداني ألفيش لمساعدة إمرأة في السجن

كانت قادرة على عناق أطفالها بفضل مساعدة قدمها اليها ميسي وألفيش

03:24

هذا ما فعله ليونيل ميسي وداني ألفيش لمساعدة إمرأة في السجن

كانت قادرة على عناق أطفالها بفضل مساعدة قدمها اليها ميسي وألفيش

قميص رونالدو 2003 يُباع بأسعار وكميات مّذهلة
03:22

قميص رونالدو 2003 يُباع بأسعار وكميات مّذهلة

يتواصل تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كل موقع

03:22

قميص رونالدو 2003 يُباع بأسعار وكميات مّذهلة

يتواصل تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كل موقع

نيمار يُعلن أسبابه للانتقال الى الهلال السعودي
08:34

نيمار يُعلن أسبابه للانتقال الى الهلال السعودي

أوضح النجم البرازيلي نيمار دوافعه الرئيسية وراء التوقيع مع نادي الهلال السعودي

08:34

نيمار يُعلن أسبابه للانتقال الى الهلال السعودي

أوضح النجم البرازيلي نيمار دوافعه الرئيسية وراء التوقيع مع نادي الهلال السعودي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023