قميص رونالدو 2003 يُباع بأسعار وكميات مّذهلة

يتواصل تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كل موقع، ولا يقتصر على الأندية التي ينشط في صفوفها وعلى الجماهير، بل يطال من الناحيتين الاقتصادية والتجارية الماضي كذلك.والدليل على ذلك، أن نادي سبورتنج لشبونة كان قد طرح في وقت سابق نسخاً من قميص رونالدو الذي ارتداه معه في العام 2003، وخاض به المباراة الودية أمام مانشستر يونايتد، وتسببت في انبهار السير أليكس فيرجسون به، ومن ثم انضمامه الى "الشياطين الحمر".وخلال أيام قليلة، باع نادي سبورتنج لشبونة 10 آلاف نسخة من هذا القميص من متجره الرسمي، وبلغت مبيعاته في الفترة التي طرح بها 51٪ من مبيعات متجر النادي الرسمي برمته.