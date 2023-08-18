هذا ما فعله ليونيل ميسي وداني ألفيش لمساعدة إمرأة في السجن

كشف اليوتيوبر الإسباني فرانك دي لا جونجلا تفاصيل عن المساعدة التي قدمها له الثنائي ليونيل ميسي وداني ألفيش من أجل تحسين إقامة زوجته في أحد السجون في تايلاند.وقال دي لا جونجلا أن زوجته السابقة كانت قادرة على عناق أطفالها بفضل مساعدة قدمها اليها ميسي وألفيش، اللذين تحركوا في برشلونة لتقريب مواعيد الزيارات لمرة واحدة في الأسبوع.وأضاف "يويي قضت تسعة أشهر دون أن تحتضن أطفالها، وأصبحت قادرة على ذلك بفضل ميسي وبرشلونة اللذين طلبوا ذلك من شخص مهم، وتدخل ميسي وألفيش لمساعدة زوجتي السابقة كي ترى أطفالها، فكانوا يلتقون مرة في الأسبوع، وبات لها الحق في معانقتهم مرة واحدة في العام".وكان دي لا جونجلا شكر ميسي وألفيش علناً في العام 2015، على ما فعلاه، حيث قال "ميسي كان أول من سأل مباشرةً عن حالة يويي لوفد تايلاندي، كما سأل لويس إنريكي وداني ألفيش، لقد ساعدوني بشكل كبير، ومن تلقاء أنفسهم، وأنا ممتن لهم، طلبت نفس الشيء من رياضيين آخرين، لكن إذا لم يحصلوا على المال لا يحركون أي شيء".