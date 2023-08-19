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كرة القدم

فيديو - حبس نفسه ثماني ساعات في دورة المياه لمشاهدة فريقه !

2023-08-19 | 04:07
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فيديو - حبس نفسه ثماني ساعات في دورة المياه لمشاهدة فريقه !
فيديو - حبس نفسه ثماني ساعات في دورة المياه لمشاهدة فريقه !

مشجع حاول الحصول على تذكرة لمباراة فريقه دون أن ينجح

نشر حساب "ViVA SPORT" على منصة إكس، فيديو وربطه بخبر ذكر فيه أن مشجعاً لنادي ساوباولو حاول الحصول على تذكرة لمواجهة فريقه مع ضيفه كورينثيانز، دون أن ينجح.
قرر المشجع التوجه صباح يوم اللقاء الى الملعب والدخول الى دورات المياه، حيث حبس نفسه لثماني ساعات، حتى حان موعد فتح البوابات، فدخل مع الجماهير الى المدرجات، وكان خلال هذه الفترة يُسلّي نفسه بالتواصل مع اصدقائه عبر الواتساب.
وشاهد المشجع فريقه ساوباولو وهو يحسم المباراة (2-0) على ضيفه في إياب نصف النهائي لكأس البرازيل، ويتأهل الى النهائي على الرغم من خسارته ذهابا (1-2)، حيث يواجه فلامنغو في 17 و24 الشهر المقبل، علماً أن الأخير تأهل اليها لفوزه ذهاباً واياباً على غريميو (2-0) و(1-0).
 
 
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