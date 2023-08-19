لامين يامال يُسبب مشكلة كبيرة لبرشلونة !!

لامين يامال، 16 عاماً، الذي يمضي تجديد عقده على المسار الصحيح، ووضع نفسه كعنصر مؤثر في الفريق الأول لنادي برشلونة منذ بداية الموسم، قد يترك مشكلة للفريق الكاتالوني.لؤلؤة برشلونة، مدعوّ لقيادة منتخب اسبانيا تحت 17 عاماً، في كأس العالم التي ستقام في إندونيسيا في الفترة من 10 تشرين الثاني - نوفمبر إلى 2 كانون الاول - ديسمبر، حيث يُعدّ "شباب لاروخا" واحداً من المرشحين لنيل لقبها، بعد أن وصل إلى الدور قبل النهائي الأوروبي.ويعتبر هيرنان بيريز، الذي تم تعيينه في تموز - يوليو مدرباً للمنتخب الإسباني تحت 17 عاماً، أن لامين يامال يمكن ان يكون مفتاح الفوز بأول لقب عالمي لتلك الفئة، بعد أن وصلت إسبانيا إلى أربع نهائيات في الماضي.وخسرت اسبانيا النهائي في 1991 مع داني غارسيا لارا و2003 مع سيسك فابريغاس وديفيد سيلفا و2007 مع بويان كركيتش وديفيد دي خيا وأسيير إياراميندي و2017 مع سيرجيو غوميز وأبيل رويز وفيران توريس وإريك غارسيا وخوان ميراندا، ثم اقصيت في العام 2019 في الدور ربع النهائي من قبل فرنسا.وفي حالة ذهابه إلى كأس العالم، سيكون لامين يامال متاحا للكلاسيكو في مونتجويك ضد ريال مدريد في 29 تشرين الاول - أكتوبر، ولكنه سيغيب ضد ريال سوسيداد وألافيس ورايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد، كما سيغيب عن اليوم الرابع والخامس من دوري أبطال أوروبا.