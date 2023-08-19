قضية مراهنات تطيح لاعباً من منتخب البرازيل

لم يتم استدعاء الجناح لويز هنريكي، من ناديه ريال بيتيس الى المنتخب الأولمبي البرازيلي، بسبب تحقيق مفتوح في قضية مراهنات رياضية، كما أفاد المدرب رامون مينيزيس.وكان من المقرر إدراج لويز هنريكي في تشكيلة المنتخب لمباراتين وديتين ستلعبهما البرازيل في أيلول - سبتمبر ضد المغرب، لكن مينيزيس استبعده "سأقول الحقيقة، قررنا استدعاء لويز هنريكي، لكننا سننتظر ونرى، وفي الساعات القليلة المقبلة، سأعطي اسما آخر ليحل محله".وتتشابه حالة لويز هنريكي مع حالة لوكاس باكيتا، لاعب خط وسط وست هام، الذي تم استبعاده من الدعوة للفريق الأول يوم الجمعة، بسبب تحقيق المراهنات الذي فتحه الاتحاد الإنجليزي.ونشأ التحقيق بسبب حسابات جديدة تم إنشاؤها في Betway من قبل أشخاص مقربين من لوكاس باكيتا الذين راهنوا على الحد الأقصى للمبلغ المسموح به وضاعفوا أرباحهم بفضل بطاقة صفراء نالها اللاعب في المباراة بين وست هام وأستون فيلا في 12 آذار - مارس في الدوري الإنجليزي الممتاز.وتمت معاقبة لويز هنريكي في المباراة بين فياريال وبيتيس في اليوم نفسه لتجاهله تعليمات الحكم، فيما نال باكيتا البطاقة في الدقيقة 24 من المباراة.