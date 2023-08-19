ما هي تفاصيل "قضية باكيتا" وانهيار صفقة انتقاله الى مان سيتي؟

يخضع لوكاس باكيتا، هدف مانشستر سيتي، الى التحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب انتهاكات مزعومة لشروط المراهنات.فبعد إصابة مايسترو خط الوسط كيفن دي بروين، بدا أن السيتي يتطلع إلى التعاقد مع لوكاس باكيتا، لاعب وست هام يونايتد، لكن الصفقة انهارت مشكلات "سرية".ووفقاً لأحدث التفاصيل، يتم التحقيق مع البرازيلي البالغ من العمر 25 عاماً، من قبل الاتحاد الإنجليزي بتهمة المراهنات، وينتظر وست هام تفاصيل التحقيق، إذ قد يواجه البرازيلي عقوبة الإيقاف لفترة طويلة، إذا ثبتت إدانته.وفي هذا االسياق، تمت إدانة إيفان توني من برينتفورد بـ232 خرقاً لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي وتم إيقافه لمدة ثمانية أشهر.وبعد وصوله من فريق ليون من الدوري الفرنسي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، أثار باكيتا الإعجاب في أولى مبارياته، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء متأخرة، ومشاركته في مباراة نهاية هذا الأسبوع على أرضه أمام تشيلسي لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة.