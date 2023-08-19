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كرة القدم

قميص نيمار يُشعل متجر الهلال في الرياض

2023-08-19 | 05:25
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قميص نيمار يُشعل متجر الهلال في الرياض
قميص نيمار يُشعل متجر الهلال في الرياض

أشعل انتقال نيمار إلى السعودية موجة من الحماس في الشرق الأوسط

أشعل انتقال نيمار جونيور إلى السعودية موجة جديدة من الحماس في الشرق الأوسط، حيث غادر البرازيلي باريس سان جيرمان للانضمام إلى الهلال مقابل مبلغ كبير، في سياق وصول متزايد لنجوم عالميين الى المملكة.
وتم بيع القميص الذي يحمل الرقم 10 بسرعة في غضون ساعات، بعد كشف النقاب عنه، وكشف أحد موظفي متجر الهلال الرسمي في الرياض، عاصمة الدولة العربية، أنه تم شراء ما يقرب من عشرة الاف قميص عبر الإنترنت في غضون سبع ساعات فقط، بعد الإعلان الرسمي عن انتقال نيمار.
وقال موظف آخر في المتجر "إنها المرة الأولى التي أرى فيها ذلك"، مضيفًا أن جميع القمصان المتاحة التي تحمل اسم نيمار بيعت في غضون دقائق.
وأوضح مشجع للهلال خارج المتجر "كان ابني يتابع خبر انتقاله على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم، ولا يمكننا الانتظار لرؤيته على أرض الملعب ونأمل أن يتم إنقاذه من الإصابة".
 
 
 
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