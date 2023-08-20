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كرة القدم

فيديو - بهدفٍ خرافيّ .. ميسي يُحرز أول ألقابه مع إنتر ميامي

2023-08-20 | 02:25
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فيديو - بهدفٍ خرافيّ .. ميسي يُحرز أول ألقابه مع إنتر ميامي
فيديو - بهدفٍ خرافيّ .. ميسي يُحرز أول ألقابه مع إنتر ميامي

أضاف "البرغوث" اللقب رقم 44 في مسيرته الكروية

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، الى الفوز بلقب بطولة كأس الرابطتين، التي تجمع أندية الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، عقب التعادل (1-1) مع ناشفيل في الوقت الأصلي، ثم الفوز (10-9) بركلات الترجيح.

وسجل ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي في الدقيقة 23، وهو الهدف العاشر له في هذه المسابقة في سبع مباريات، وعادل الأميركي فافا بيكول لناشفيل في الدقيقة 57.

وأضاف "البرغوث" اللقب رقم 44 في مسيرته الكروية، والأول مع إنتر ميامي، ليكون أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في الفترة بين 2004 و2023.


OH

MY

MESSI

(via @MLS) pic.twitter.com/BvNjjLELxA

This is how Nashville equalized in the Leagues Cup final 🥴

(via @MLS) pic.twitter.com/WBQQZ7rsuC

What a moment for Inter Miami 🍾

(via @MLS) pic.twitter.com/zv6pQSsHGL

The first-ever Leagues Cup champions: Inter Miami 🥳

(via @MLS) pic.twitter.com/B8ntYgb0bY

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