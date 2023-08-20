الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - تقديم خرافي لنيمار وبونو ومالكوم .. ونتيجة مُحبطة

2023-08-20 | 02:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - تقديم خرافي لنيمار وبونو ومالكوم .. ونتيجة مُحبطة
فيديو - تقديم خرافي لنيمار وبونو ومالكوم .. ونتيجة مُحبطة

حفل مبهر لتقديم نيمار ومالكوم وياسين بونو

احتشد نحو 59 ألف متفرج في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض، لحضور حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، كلاعبين جدد لنادي الهلال قبيل مواجهته مع ضيفه الفيحاء.

وكان نادي الهلال قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن التعاقد مع نيمار لموسمين مع إمكانية التجديد، آتياً من باريس سان جيرمان، في مقابل نحو 109 ملايين دولار كراتب سنوي، بينما حصل النادي الفرنسي على نحو 98 مليون دولار.

كما أعلن الهلال تعاقده يوم الخميس مع بونو، بموجب عقد حتى العام 2026 مقابل نحو 21 مليون يورو من ناديه السابق إشبيلية الإسباني، فيما انضم مالكوم من زينيت بطرسبورغ مقابل 60 مليون يورو، لكنه أحبط جمهوره ولاعبيه الجدد بالتعادل (1-1) مع ضيفه الفيحاء.

وأنفق الهلال نحو 300 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الجارية، ليصبح ثاني أكبر نادي إنفاقا على مستوى العالم بعد تشيلسي الانجليزي، مستفيداً من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عليه مع ثلاث أندية أخرى.

 

 

مقالات ذات صلة
فيديو - تقديم خرافي لنيمار وبونو ومالكوم .. ونتيجة مُحبطة

رياضة

كرة القدم

نيمار

مالكوم

ياسين بونو

الهلال

الفيحاء

باريس سان جيرمان

إشبيلية

زينيت بطرسبورغ

تشيلسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بيب غوارديولا لأحد المشجعين "تعال درّب مكاني"
فيديو - بهدفٍ خرافيّ .. ميسي يُحرز أول ألقابه مع إنتر ميامي

اقرأ ايضا في كرة القدم

والدة نيمار تخطف الاضواء مرتدية البُرقع السعودي
04:44

والدة نيمار تخطف الاضواء مرتدية البُرقع السعودي

بعد تقديم نجلها كلاعب لنادي الهلال السعودي

04:44

والدة نيمار تخطف الاضواء مرتدية البُرقع السعودي

بعد تقديم نجلها كلاعب لنادي الهلال السعودي

قناة تثير جدلاً بنشرها صورة نيمار .. بلا الصليب !!
04:26

قناة تثير جدلاً بنشرها صورة نيمار .. بلا الصليب !!

نشرت صورة مُعدلة لتقديم نيمار كلاعب لنادي الهلال

04:26

قناة تثير جدلاً بنشرها صورة نيمار .. بلا الصليب !!

نشرت صورة مُعدلة لتقديم نيمار كلاعب لنادي الهلال

فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!
04:25

فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!

حل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي

04:25

فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!

حل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023