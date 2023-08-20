فيديو - تقديم خرافي لنيمار وبونو ومالكوم .. ونتيجة مُحبطة

احتشد نحو 59 ألف متفرج في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض، لحضور حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، كلاعبين جدد لنادي الهلال قبيل مواجهته مع ضيفه الفيحاء.

وكان نادي الهلال قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن التعاقد مع نيمار لموسمين مع إمكانية التجديد، آتياً من باريس سان جيرمان، في مقابل نحو 109 ملايين دولار كراتب سنوي، بينما حصل النادي الفرنسي على نحو 98 مليون دولار.

كما أعلن الهلال تعاقده يوم الخميس مع بونو، بموجب عقد حتى العام 2026 مقابل نحو 21 مليون يورو من ناديه السابق إشبيلية الإسباني، فيما انضم مالكوم من زينيت بطرسبورغ مقابل 60 مليون يورو، لكنه أحبط جمهوره ولاعبيه الجدد بالتعادل (1-1) مع ضيفه الفيحاء.

وأنفق الهلال نحو 300 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الجارية، ليصبح ثاني أكبر نادي إنفاقا على مستوى العالم بعد تشيلسي الانجليزي، مستفيداً من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عليه مع ثلاث أندية أخرى.