الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - هكّذا قدّم غلطة سراي نجمه الجديد المغربي حكيم زيّاش

2023-08-20 | 03:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - هكّذا قدّم غلطة سراي نجمه الجديد المغربي حكيم زيّاش
فيديو - هكّذا قدّم غلطة سراي نجمه الجديد المغربي حكيم زيّاش

قدّم غلطة سراي الى جماهيره مفاجأته للموسم الجديد

بعد نهاية المباراة على ملعب "مركب علي سامي ين"، الى فوز غلطة سراي على ضيفه طرابزون سبور بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز، قدّم النادي الفائز الى جماهيره مفاجأته للموسم الجديد.
وتمثلت المفاجأة بظهور النجم المغربي حكيم زيّاش، البالغ ثلاثين عاماً، على المُدرّج مرتدياً قميص العملاق التركي، بعد أن أتم التعاقد معه.
وكان غلطة سراي أعلن أمس السبت، انتقال زياش إلى صفوفه، من تشيلسي الإنكليزي، وكتب في بيان رسمي "تم التوصل إلى اتفاق مع لاعب كرة القدم المحترف حكيم زياش وناديه تشيلسي على انتقاله على سبيل الإعارة مع خيار شراء مجاني"، فيما قال اللاعب "أنا سعيد ومتحمس للغاية للعب لأكبر نادٍ في تركيا وهو غلطة سراي".
 
 
مقالات ذات صلة
فيديو - هكّذا قدّم غلطة سراي نجمه الجديد المغربي حكيم زيّاش

رياضة

كرة القدم

ملعب مركب علي سامي ين

غلطة سراي

طرابزون سبور

الدوري التركي الممتاز

حكيم زيّاش

تشيلسي الإنكليزي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ميسي يفاجيء الجميع بمبادرة رائعة .. شاهدوا
فيديو - وسائل الاعلام المدريدية تتغنّى بهدف فينيسيوس الرائع

اقرأ ايضا في كرة القدم

والدة نيمار تخطف الاضواء مرتدية البُرقع السعودي
04:44

والدة نيمار تخطف الاضواء مرتدية البُرقع السعودي

بعد تقديم نجلها كلاعب لنادي الهلال السعودي

04:44

والدة نيمار تخطف الاضواء مرتدية البُرقع السعودي

بعد تقديم نجلها كلاعب لنادي الهلال السعودي

قناة تثير جدلاً بنشرها صورة نيمار .. بلا الصليب !!
04:26

قناة تثير جدلاً بنشرها صورة نيمار .. بلا الصليب !!

نشرت صورة مُعدلة لتقديم نيمار كلاعب لنادي الهلال

04:26

قناة تثير جدلاً بنشرها صورة نيمار .. بلا الصليب !!

نشرت صورة مُعدلة لتقديم نيمار كلاعب لنادي الهلال

فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!
04:25

فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!

حل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي

04:25

فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!

حل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023