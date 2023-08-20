فيديو - هكّذا قدّم غلطة سراي نجمه الجديد المغربي حكيم زيّاش

قدّم غلطة سراي الى جماهيره مفاجأته للموسم الجديد

بعد نهاية المباراة على ملعب "مركب علي سامي ين"، الى فوز غلطة سراي على ضيفه طرابزون سبور بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز، قدّم النادي الفائز الى جماهيره مفاجأته للموسم الجديد.

وتمثلت المفاجأة بظهور النجم المغربي حكيم زيّاش، البالغ ثلاثين عاماً، على المُدرّج مرتدياً قميص العملاق التركي، بعد أن أتم التعاقد معه.

وكان غلطة سراي أعلن أمس السبت، انتقال زياش إلى صفوفه، من تشيلسي الإنكليزي، وكتب في بيان رسمي "تم التوصل إلى اتفاق مع لاعب كرة القدم المحترف حكيم زياش وناديه تشيلسي على انتقاله على سبيل الإعارة مع خيار شراء مجاني"، فيما قال اللاعب "أنا سعيد ومتحمس للغاية للعب لأكبر نادٍ في تركيا وهو غلطة سراي".