فيديو - ميسي يفاجيء الجميع بمبادرة رائعة .. شاهدوا

بعد أن قاد ميسي فريقه إنتر ميامي الى الفوز بلقب بطولة كأس الرابطتين

بعد أن قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، الى الفوز بلقب بطولة كأس الرابطتين، التي تجمع أندية الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك، عقب التعادل (1-1) مع ناشفيل في الوقت الأصلي، ثم الفوز (10-9) بركلات الترجيح، فاجأ الجميع بمبادرة رائعة.

فقد بادر ميسي الى تسليم شارة القيادة الى القائد السابق للفريق الاميركي دي أندريه يدلين، الذي فوجيء ورفض بداية، لكن "البرغوث"، وضعها في يده وابتعد، ثم أصرّ عليه أن يتسلّم الكأس.

وكان ميسي سجل هدف التقدم لإنتر ميامي في الدقيقة 23، وهو الهدف العاشر له في هذه المسابقة في سبع مباريات، وعادل الأميركي فافا بيكول لناشفيل في الدقيقة 57.

وأضاف "البرغوث" اللقب رقم 44 في مسيرته الكروية، والأول مع إنتر ميامي، ليكون أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في الفترة بين 2004 و2023.