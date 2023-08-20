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كرة القدم

فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!

2023-08-20 | 04:25
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فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!
فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!

حل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي

ترك أحد المشجعين مقعده في المدرجات، ونزل إلى أرض الملعب، ليحل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي بين بورتسموث وشيلتنهام، أمس السبت، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (الدرجة الثانية).
فبعد أن شهدت المباراة تعرض الحكم المساعد للإصابة، تولى الحكم الرابع ستيفين براون دوره في الشوط الأول، قبل استبداله هو ايضاً في بداية الشوط الثاني للإصابة، والاستعانة بأحد المتطوعين من المدرجات، وهو حكم مؤهل.
 




فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!

رياضة

كرة القدم

بورتسموث

شيلتنهام

ستيفين براون

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