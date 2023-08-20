فيديو - مُشجّع من المُدرّجات يقود مباراة في إنجلترا !!

حل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي

ترك أحد المشجعين مقعده في المدرجات، ونزل إلى أرض الملعب، ليحل محل الحكم المساعد خلال المباراة التي انتهت الى التعادل السلبي بين بورتسموث وشيلتنهام، أمس السبت، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (الدرجة الثانية).

فبعد أن شهدت المباراة تعرض الحكم المساعد للإصابة، تولى الحكم الرابع ستيفين براون دوره في الشوط الأول، قبل استبداله هو ايضاً في بداية الشوط الثاني للإصابة، والاستعانة بأحد المتطوعين من المدرجات، وهو حكم مؤهل.







