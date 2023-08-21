فيديو وصور - كارثة في البرازيل .. 7 قتلى و36 جريح

أعلنت الشرطة البرازيلية عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 36، نتيجة تحطم حافلة كانت تقل مشجعين لنادي كورينثيانز.

وتبين أن القتلى السبعة هم أعضاء في رابطة (جافيويس دا فييل) لمشجعي كورينثيانز، كانوا في عداد حافلة انطلقت من مدينة تاوباتي في ولاية ساو باولو شمال شرقي البلاد، إلى مدينة بيلو هوريزونتي لحضور مباراة فريقهم التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) مع كروزيرو ضمن الأسبوع العشرين من بطولة الدوري البرازيلي الممتاز.