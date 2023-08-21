الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو رائع لاعلان كوريتيبا عن تعاقده مع الجزائري إسلام سليماني

2023-08-21 | 00:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو رائع لاعلان كوريتيبا عن تعاقده مع الجزائري إسلام سليماني
فيديو رائع لاعلان كوريتيبا عن تعاقده مع الجزائري إسلام سليماني

بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي

أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي أمس الأحد، عن تعاقده مع المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي، وجاء في بيان عبر منصة إكس "أن النجم الجزائري البالغ من العمر 35 عاما، قد وقع بشكل على عقود انتقاله إلى كوريتيبا".
وكان سليماني ترك أندرلخت البلجيكي بنهاية الموسم الماضي، واستغرقت المفاوضات قرابة ثلاثة أشهر بينه وبين كوريتيبا، الذي أعلن عن ضمّه قبل المباراة التي انتهت الى الخسارة (2-3) أمام الضيف فلامنجو في الجولة 20 من الدوري البرازيلي، الذي يحتل الفريق المركز قبل الأخير فيه برصيد 14 نقطة.
 
 
فيديو رائع لاعلان كوريتيبا عن تعاقده مع الجزائري إسلام سليماني

رياضة

كرة القدم

كوريتيبا

إسلام سليماني

أندرلخت

فلامنجو

الدوري البرازيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - رئيس الاتحاد الاسباني يُقبّل بطلة العالم في فمها !!
برسم وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - رئيس الاتحاد الاسباني يُقبّل بطلة العالم في فمها !!
00:27

فيديو - رئيس الاتحاد الاسباني يُقبّل بطلة العالم في فمها !!

حققت بطولة كأس العالم للسيدات 2023 نجاحاً كبيراً

00:27

فيديو - رئيس الاتحاد الاسباني يُقبّل بطلة العالم في فمها !!

حققت بطولة كأس العالم للسيدات 2023 نجاحاً كبيراً

برسم وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي
00:21

برسم وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي

اصابات عديدة وقعت في صفوف جمهور البرج وحضور مختلف

00:21

برسم وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي

اصابات عديدة وقعت في صفوف جمهور البرج وحضور مختلف

فيديو وصور - كارثة في البرازيل .. 7 قتلى و36 جريح
00:19

فيديو وصور - كارثة في البرازيل .. 7 قتلى و36 جريح

نتيجة تحطم حافلة كانت تقل مشجعين لنادي كورينثيانز

00:19

فيديو وصور - كارثة في البرازيل .. 7 قتلى و36 جريح

نتيجة تحطم حافلة كانت تقل مشجعين لنادي كورينثيانز

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023