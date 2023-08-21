فيديو رائع لاعلان كوريتيبا عن تعاقده مع الجزائري إسلام سليماني

بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي

أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي أمس الأحد، عن تعاقده مع المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي، وجاء في بيان عبر منصة إكس "أن النجم الجزائري البالغ من العمر 35 عاما، قد وقع بشكل على عقود انتقاله إلى كوريتيبا".

وكان سليماني ترك أندرلخت البلجيكي بنهاية الموسم الماضي، واستغرقت المفاوضات قرابة ثلاثة أشهر بينه وبين كوريتيبا، الذي أعلن عن ضمّه قبل المباراة التي انتهت الى الخسارة (2-3) أمام الضيف فلامنجو في الجولة 20 من الدوري البرازيلي، الذي يحتل الفريق المركز قبل الأخير فيه برصيد 14 نقطة.