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كرة القدم

فيديو - رئيس الاتحاد الاسباني يُقبّل بطلة العالم في فمها !!

2023-08-21 | 00:27
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فيديو - رئيس الاتحاد الاسباني يُقبّل بطلة العالم في فمها !!
فيديو - رئيس الاتحاد الاسباني يُقبّل بطلة العالم في فمها !!

حققت بطولة كأس العالم للسيدات 2023 نجاحاً كبيراً

حققت بطولة كأس العالم للسيدات 2023 نجاحاً كبيراً، وخلقت العديد من اللحظات التي لا تنسى، خاصة خلال المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا، وجاءت إحدى اللقطات بعد فوز إسبانيا بلقبها العالمي الأول على هذا المستوى، حيث صعدت اللاعبات لاستلام ميدالياتهن والكأس.
وكان لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الملكي الإسباني (RFEF)، مسؤولاً عن منح الميداليات للاعبات، حيث استقبل بطلات العالم واحدو تلو الأخرى بالعناق والقبلات الحماسية، التي خرجت إحداها عن السيطرة، حين قبّل جيني هيرموسو قبلة على الفمّ.
فاجأت هذه اللحظة أولئك الذين كانوا يشاهدون في جميع أنحاء العالم، حيث لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسؤال عما حدث للتو.
 
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رياضة

كرة القدم

كأس العالم للسيدات

لويس روبياليس

رئيس الاتحاد الملكي الإسباني

جيني هيرموسو

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