21 لاعباً ولاعبة من برشلونة حملوا كأس العالم

أمس الأحد، حققت إسبانيا لقب كأس العالم للسيدات للمرة الاولى في تاريخها بعد فوزها (1-0) على إنجلترا في سيدني.وكان من اللافت، أن تسع لاعبات من تشكيلة إسبانيا قادمات من نادي برشلونة، وهو ما يعكس جودة الفريق الكاتالوني، وهنّ كاتا كول وأونا باتلي وإيرين باريديس ولايا كودينا وأيتانا بونماتي وأليكسيا بوتيلاس وماريا بيريز وماريونا كالدينتاي وسلمى بارالويلو.وهذا، يرفع عدد اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم أثناء وجودهم في برشلونة إلى 21، كان البرازيلي روماريو أولهم في العام 1994، تلاه زميله ريفالدو في العام 2002.كما فاز كل من تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وفيكتور فالديز وجيرارد بيكيه وكارليس بويول وسيرجيو بوسكيتس وديفيد فيا وبيدرو رودريجيز بكأس العالم في عام 2010 مع إسبانيا.جاء ذلك كله بعد هدف إنييستا لاسبانيا في مرمى هولندا في نهائي مونديال جنوب إفريقيا، وبعده فاز صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي بكأس العالم في العام 2018 حين هزمت فرنسا كرواتيا.