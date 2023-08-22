الرئيس أوباما يوجّه رسالة الى منتخب اسبانيا للسيدات .. بطل العالم

منتخب إسبانيا بطل كأس العالم للسيدات 2023

هنأ الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، منتخب إسبانيا بفوزه بلقب بطل كأس العالم للسيدات 2023، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا.

وكتب أوباما عبر منصة "إكس" "تهانينا لإسبانيا على فوزها الأول بلقب مونديال السيدات، سوف تعود الولايات المتحدة الأميركية في المرة القادمة".

وكان منتخب إسبانيا توج للمرة الأولى في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم، بتغلبه على نظيره الإنجليزي بهدف وحيد سجلته المهاجمة أولغا كارمونا.

أما منتخب الولايات المتحدة الأميركية، فكان قد توج باللقب أربع مرات، وهو رقم قياسي، في الأعوام 1991 و1999 و2015 و2019.