البرازيلي إندريك يثير القلق في ريال مدريد

يعتبر إندريك، أحد لآلئ كرة القدم، التي ضمّها ريال مدريد الاسباني بدءاً من العام المقبل، حيث تُعقد الآمال على المهاجم البرازيلي الشاب البالغ من العمر 17 عاماً، لكن الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي، لا يمر بأفضل لحظاته.في ناديه الحالي، بالميراس، يعتبر إندريك أساسياً على الرغم من صغر سنّه، لكنه لم يسجل منذ الخامس من تموز - يوليو الفائت، وقد انخفض أداؤه كثيراً، ويتركه مدرب الفريق على مقاعد البدلاء في كل مباراة تقريبا.وتسبب ذلك في أن اللاعب يمر بوقت سيء أدى الى استبعاده عن المنتخب الأولمبي في مباراتيه الوديتين المقبلتين بقرار من الجهاز الفني.