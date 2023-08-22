فيديو - بيب جوارديولا يتجاهل شرطيّ المرور وينال عقوبة !!

تم تصوير بيب جوارديولا وهو يتفاعل بغضب مع شرطي مرور

تم تصوير بيب جوارديولا وهو يتفاعل بغضب مع شرطي مرور طلب منه على ما يبدو التقاط صورة بعد تسليمه تذكرة وقوف السيارات في مانشستر، وتسبب مدرب مانشستر سيتي بفضوى بسبب رفضه للطلب بصوت عال، تاركاً من كانوا حوله ومعه في حالة صدمة.

وحظي بيب ببداية موسم شبه مثالي، بعد أن قاد السيتي إلى ثلاثية تاريخية الموسم الماضي، إذ فاز (3-0) و (1-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز على بيرنلي ونيوكاسل يونايتد، وفاز بكأس السوبر الأوروبي على اشبيلية بركلات الترجيح، ويستعد لتأمين توقيعه الصيفي الثالث، بعد جفارديول وماتيو كوفاسيتش.

لكن الأمور ليست دائماً مثالية بالنسبة للمدرب الكاتالوني، الذي قد يكون أحد أعظم المدربين في التاريخ، ففي مقطع فيديو نشر على منصة اكس، كان رد فعل غوارديولا سيئاً، ويبدو أنه يتساءل كيف يمكن لشرطيّ المرور أن يطلب منه صورة.

وبدا الأمر وكأنه مزاح، حيث انفجر الشرطي ضاحكاً، بينما وقف شخص ثالث يبحث عن مصافحة من أسطورة برشلونة والسيتي، لكن غوارديولًا بدا منزعجاً من غرامته الحتمية، حيث سار بصرامة لسحب التذكرة من زجاجه الأمامي، قبل أن يتجاهل الشرطي عندما ركب سيارته وأغلق الباب.