فيديو - تغيّر صوت المدرب فجأة دون معرفة السبب

تساءل مشجعون ممازحين عن سبب تغيّر صوت مدرب تشيسترفيلد

تساءل مشجعون ممازحين عن سبب تغيّر صوت مدرب تشيسترفيلد، وقال أحدهم "كما لو أنّه تلقى ضربة على أعضائه الخاصة".

وكان بول كوك يتحدث عن "اللحظة القبيحة" حين سجل أولدهام هدف التعادل في الدقيقة 90، واقتحم مشجعوه الملعب، فتغير صوته فجأة، وبشكل غريب جداً، وكأنّ شخصًا آخر أصبح يتكلّم، دون معرفة السبب وراء ذلك.

هذا الأمر الذي أثار استغراب المشجعين الذين لجأوا الى وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء استغرابهم من جهة، وللسخرية مما حدث من جهة أخرى.