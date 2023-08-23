فيديو - رونالدو الغاضب يطالب الحكم بالاستيقاظ !!

صرخ في الحكم على أرض الملعب طالباً منه "الاستيقاظ"

كان كريستيانو رونالدو غاضباً للغاية بعد حرمانه من ركلتي جزاء في مباراة فريقه النصر السعودي ضد شباب الأهلي الاماراتي.

وتقدم النصر بهدف في ملحق التأهل الى دوري أبطال آسيا عن طريق أندرسون تاليسكا، الذي ارتبط بالعودة إلى ناديه السابق بشكتاش، ورد الفريق الاماراتي بثنائية من يحيى الغساني وضعته في المقدمة (2-1).

لكن النصر ألقى بكل ما لديه، وأدرك التعادل بفضل سلطان الغنام (88)، قبل أن يسجل تاليسكا هدف التقدم (95)، ويعزز مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان السابق النتيجة (4-2) في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع ذلك، تصدر رونالدو عناوين الصحف بسبب ما حصل في الشوط الأول خلال المواجهة، حين سدد كرة متقنة، تصدى لها اللاعب المنافس بذراعه دون احتساب ركلة جزاء، ثم طالب بركلة جزاء أخرى بعد أن تمت عرقلته في المنطقة.

وشوهد رونالدو يسير غاضباً في النفق، بعد أن صرخ في الحكم على أرض الملعب، طالباً منه "الاستيقاظ"، ثم دفع متفرجاً كان يحاول التقاط صورة سيلفي معه.