فيديو - ايقاف حارس المرمى الايطالي بتهمة التجديف !!

عوقب بعد تحليل للقطات التي ظهرت على شاشات التلفزة

أوقفت رابطة الدوري الإيطالي ستيفانو توراتي، حارس مرمى فروزينوني، الوافد الجديد إلى "الكالشيو"، لمباراة واحدة (ضد اتالانتا) بتهمة التجديف.

وذكرت الرابطة في بيان إنها أوقفت توراتي، البالغ من العمر 21 عاماً، بسبب إدلائه بتعبير تجديفي في الدقيقة 15 التقطته الكاميرات خلال المباراة التي خسرها فريقه (١-٣) امام نابولي السبت الماضي.

وأضافت أن توراتي عوقب بعد تحليل المدعين العامين في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للقطات التي ظهرت على شاشات التلفزة، وبدا فيها اللاعب "بشكل مسموع وواضح وهو ينطق بتعبير تجديفي، أمكن التعرف عليه من دون أي هامش للشك".

وتعتبر مخالفة قوانين مكافحة التجديف جنحة في القانون الإيطالي، وقد فرضت سلطات الدوري الإيطالي بانتظام غرامات على مثل هذا السلوك منذ العام 1975.