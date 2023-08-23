عمرو وردة يطلب مغادرة الرجاء بعد أيام من انضمامه اليه !!

طالب اللاعب المصري عمرو وردة، المحترف في صفوف الرجاء، مسؤولي النادي المغربي بالرحيل، بعد أيام قليلة من توقيع عقود انضمامه للنادي.وذكر موقع "البطولة" المغربي، أن وردة، أبدي رغبته لبعض مسؤولي الرجاء بالتراجع عن تعاقده مع النادي، وأقر برغبته في العودة إلى قبرص أو اليونان، لعدم تأقلمه مع الأجواء في المغرب.وأضاف الموقع، أن وردة، يضغط على الرجاء من أجل الموافقة على رغبته، بعدما انضم إلى صفوف النادي قبل أيام في صفقة انتقال حر.وكان اللاعب المصري نشر صورة على إنستغرام، توضح تعرضه على ما يبدو لوعكة صحية ودخوله المستشفى.