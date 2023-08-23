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كرة القدم

صورة - نادي برازيلي يعتذر من الجزائر فما هي الأسباب؟

2023-08-23 | 00:17
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صورة - نادي برازيلي يعتذر من الجزائر فما هي الأسباب؟
صورة - نادي برازيلي يعتذر من الجزائر فما هي الأسباب؟

في سياق إعلانه عن ضم المهاجم المُخضرم إسلام سليماني

قدّم نادي كوريتيبا البرازيلي، اعتذارا رسمياً، بعد نشره صورة غير كاملة لخريطة الجزائر، وأثارت "الخريطة المنقوصة" ردود فعل من الجماهير الجزائرية، ما دفع بنادي كوريتيبا الى الاعتذار عبر بيان نشره على منصة إكس، مُرفق بخريطة الجزائر كاملة وبألوان النادي البرازيلي.
وجاء في البيان "نعتذر بشدة عن الخطأ المتعلق بنشر صورة غير كاملة لخريطة الجزائر بمنصاتنا الرسمية .. ونؤكد احترامنا البالغ لهذه الدولة وشعبها وتاريخها .. نعتذر منهم بصدق".
وانضم سليماني الى كوريتيبا، ليكون أول نادٍ من خارج الجزائر وأوروبا في مسيرته التي شهدت تمثيله لأندية أوروبية كبيرة، مثل سبورتينغ لشبونة البرتغالي وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيَين وموناكو الفرنسي وأندرلخت البلجيكي.
ويتصدّر سليماني لائحة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده برصيد 41 هدفاً، والمركز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تمثيلًا لـ"محاربي الصحراء" بـ93 مباراة دولية.
 
 
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الجزائر

إسلام سليماني

سبورتينغ لشبونة

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