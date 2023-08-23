فيديو - نيمار وبرونا يُشعلان مواقع التواصل في السعودية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للنجم البرازيلي نيمار

انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديوهات للنجم البرازيلي نيمار المنضم حديثا الى نادي الهلال، وهو يتمشّى مع صديقته برونا بيانكاردي، في ممشى "يو ووك" في الرياض، وتحيط بهما حراسة شخصية واضحة.

وطلب بعض الشُبان التقاط الصور التذكارية مع نيمار وصديقته الحامل، ورصدته عدسات الهواتف، فانتشرت الفيديوهات، ولقيت تفاعلا كبيراً.

وكان نيمار انضم الى الهلال بدءاً من يوم الثلاثاء الفائت، بعقد يمتد لموسمين، مقابل نحو 109 ملايين دولار، فيما حصل ناديه السابق باريس سان جيرمان على نحو 98 مليون دولار، علماً أنه لم يلعب بعد لعدم تعافيه من إصابة سابقة في الكاحل.