فيديو - فيتور روكي يُسجل هدفاً يعكس ذكائه وفطرته

افتتح المهاجم البالغ 18 عاماً التسجيل في مرمى جوياس

بعد أن خاض أربع مباريات متتالية دون أن يسجل أي هدف في الدوري البرازيلي، جاء الإعلان عن احتمال انتقاله المُبكر إلى برشلونة الاسباني، بمثابة دفعة على ما يبدو للنجم الشاب فيتور روكي.

فقد افتتح المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً التسجيل في مرمى جوياس بهدف رائع في الدقيقة 39، واحتفل به عللاى طريقة بيدري، مهاجم برشلونة، ثم سنحت لفريقه أتلتيكو بارانينسي، سادس الترتيب العام، فرصاً عديدة للتسجيل دون أن يفعل، ليتلقى هدف التعادل في الدقيقة 81.

ولعب روكي 19 مباراة من أصل 20 مباراة لفريقه، بينها 15 منها أساسياً، وسجل 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وقد تم استدعاؤه لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبي ضد نظيره المغربي استعداداً لـ"ألعاب باريس 2024".