رئيس نادي مانشستر سيتي في السجن !!

قضت محكمة تايلاندية بسجن مالك مانشستر سيتي السابق، تاكسين شيناواترا، لمدة ثماني سنوات، إثر عودته إلى تايلاند، بعد عقد ونصف في المنفى.ووصل الرجل البالغ من العمر 74 عاماً، والذي شغل منصب أول رئيس وزراء منتخب ديمقراطياً للبلاد من العام 2001 إلى عام 2006، إلى بانكوك يوم الثلاثاء مع أبنائه الثلاثة، قبل ساعات من انتخاب زميلته في الحزب سريثا تافيسين رئيسة جديدة للوزراء.وذهب شيناواترا إلى المنفى الاختياري في العام 2009 بعد أن أطيح به في انقلاب عسكري قبل ذلك بثلاث سنوات، وتم الإبقاء على عدد من القضايا الجنائية بحقه، ويعتقد الكثيرون أن عودته تدل على ابرامه صفقة لقضاء فترة محددة خلف القضبان، وربما الحصول على عفو ملكي.وكان شيناواترا اشترى حصة مسيطرة في مانشستر سيتي مقابل 82 مليون جنيه إسترليني في العام 2007، وهي خطوة اعتقد البعض أنها مجرد حيلة دعائية لصرف الانتباه عن مشاكله السياسية.وكانت الفترة التي قضاها في النادي قصيرة ولكنها لا تُنسى، حيث قام بتعيين مدرب منتخب إنجلترا السابق زفن جوران إريكسون كمدير فني، وأنفق 66 مليون جنيه إسترليني على لاعبين جدد.أنهى السيتي الموسم في النصف الأعلى من الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وسرعان ما أصبح شيناواترا شخصية محبوبة لدى الجماهير، التي أطلقت عليه لقب "فرانك"، لكنه قام ببيع النادي في أيلول - سبتمبر 2008 الى مجموعة أبو ظبي المتحدة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.