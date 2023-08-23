كلاّس بحث أحداث جونيه مع المعنيين ووعد بمتابعتها

استمع الى شرحٍ مُسهب للأحداث التي تلت مباراة البرج والراسينغ

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس في مكتبه النائب فادي علامة ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر ورئيس نادي البرج فادي ناصر ورئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور في حضور رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشار الوزير رجا لبكي.



واستمع الوزير كلاّس من ضيوفه الى شرحٍ مُسهب للأحداث التي تلت مباراة البرج والراسينغ عصر يوم الأحد الفائت على ملعب الرئيس فؤاد شهاب في جونيه، ضمن بطولة لبنان لكرة القدم، ووعد بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيّة، ولا سيّما وزارة الداخلية والبلديات، للوقوف على حقيقة ما حصل، ومتابعته ووضع الآليات اللازمة لعدم تكراره.



كما اتصل الوزير كلاس برئيس بلدية جونية جوان حبيش الذي أبدى كل الايجابية والتعاون لخدمة الحركة الرياضية واتحاداتها وانديتها.