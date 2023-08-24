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كرة القدم

فيديو - ميسي سجّل وصنع 13 هدفاً في 8 مباريات أميركية

2023-08-24 | 01:04
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فيديو - ميسي سجّل وصنع 13 هدفاً في 8 مباريات أميركية
فيديو - ميسي سجّل وصنع 13 هدفاً في 8 مباريات أميركية

نجح "البرغوت" الأرجنتيني في صناعة وتسجيل 13 هدفاً في ثماني مباريات

منذ انضمامه الى انتر ميامي، نجح "البرغوت" الأرجنتيني ليونيل ميسي في صناعة وتسجيل 13 هدفاً في ثماني مباريات.
وسجل ميسي افتتاحاً في مرمى كروز أزول المكسيكي، ثم سجل هدفين وصنع ثالث في مرمى أتلانتا يونايتد، وسجل مرتين في مرمى أورلاندو سيتي، ومثلهما في مرمى دالاس، ومرة في مرمى شارلوت وفيلادلفيا يونيون وناشفيل، وأخيراً صنع هدفين هزّا شباك سينسيناتي.
وقاد ميسي انتر ميامي الى لقب كأس الرابطتين التي تجمع أندية الولايات المتحدة والمكسيك، واليوم الى المباراة النهائية لكأس الولايات المتحدة على حساب سينسيناتي، حيث يواجه فريقه هيوستن دينامو في السابع والعشرين من أيلول – سبتمبر المقبل.
 
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