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كرة القدم

فيديو - ماذا يجري بين "نونو" وكريم بنزيما؟

2023-08-24 | 01:17
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فيديو - ماذا يجري بين &quot;نونو&quot; وكريم بنزيما؟
فيديو - ماذا يجري بين "نونو" وكريم بنزيما؟

تم الكشف عن صراع في غرفة الملابس حول سياسة الانتقالات

الأمور لا تتحسن في نادي الاتحاد جدّة السعودي، إذ تم الكشف عن صراع في غرفة الملابس، حول سياسة الانتقالات، والتي تضمنت التوقيع الجديد مع اللاعب جوتا، وبطلا هذا الصراع هما كل من النجم كريم بنزيما والمدرب نونو إسبيريتو سانتو.
وكما أوضحت الصحيفة السعودية "الشرق الأوسط"، فإن الأزمة تزداد شراسة، ولم يكن كافياً أن يبدأ حامل اللقب الموسم بفوزين في مباراتين، فبعد صيف مليء بالانتقالات (بنزيما وكانتي وفابينيو وجوتا)، بدأت المشاكل بالظهور.
وكما ذكرت الصحيفة، فإن المشكلة الآن هي أن علاقة بنزيما مع نونو متوترة للغاية، بسبب المعاملة التي يتلقاها لاعب ريال مدريد السابق من المدرب البرتغالي .. هكذا يقولون (!).
وأوضح المدرب، قائد الفريق الفائز بلقب الموسم الماضي، أن بنزيما لا يتناسب مع أسلوب لعبه، وفقًا لما ذكرته مصادر لصحيفة الشرق الأوسط. 
وعلاوة على ذلك، ذهب المصدر إلى أبعد من ذلك، بالقول أن نونو "لم يطلب التوقيع مع بنزيما" هذا الصيف، فيما نقل اللاعب نفسه عدم رضاه عن الوضع إلى الوسيط الذي أحضره إلى دوري المحترفين السعودي، وطلب منه إيجاد "حل".
وتجدر الإشارة إلى مشكلة أخرى استشهدت بها وسائل الإعلام السعودية، وهي أن بنزيما كان قد طلب شارة القيادة لكنه "اشتبك" مع قرار نونو، الذي قرر منحها الى رومارينهو، ثم إلى أحمد شراحيلي.
من جهته، نشر النادي السعودي على حساباته الاجتماعية فيديو لبنزيما وهو مسترخي على كرسي يبتسم مع تعليق "بنزيما سعيد دائماً"، وهو فيديو أعاد اللاعب نشره على ستوري حسابه في إنستجرام، مؤكداً بدوره عدم صحة شائعات خلافه مع مدربه.
 

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جوتا

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