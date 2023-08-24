الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

رونالدينيو مُتهم بالاحتيال والقيمة تزيد عن 60 مليون دولار !!

2023-08-24 | 01:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رونالدينيو مُتهم بالاحتيال والقيمة تزيد عن 60 مليون دولار !!
رونالدينيو مُتهم بالاحتيال والقيمة تزيد عن 60 مليون دولار !!

يمكن أن ينتهي الأمر برونالدينيو في السجن مرة أخرى

يمكن أن ينتهي الأمر برونالدينيو في السجن مرة أخرى، إذا استمر في عدم المثول أمام مجلس النواب البرازيلي بناء على طلب الأخير في تحقيق عن إحدى شركاته، عن مخطط هرمي باستخدام العملات المشفرة.
وبالنظر إلى غياب البرازيلي عن اللجنة البرلمانية، أشار النائب أوريو ريبيرو، رئيس تلك اللجنة إلى أنه تم استدعاء أسطورة برشلونة مرة أخرى يوم الخميس، وأنه إذا لم يمثل هذه المرة، سيتم الاستعانة بالشرطة لنقله عن طريق "استخدام القوة".
بماذا يُتهم رونالدينيو؟
الدولي البرازيلي السابق مشتبه به، لأن اسم إحدى شركاته يظهر في التحقيق في عملية احتيال، إذ عرضت الشركة واسمها "18kRonaldinho"، مكاسب نقدية كاذبة تزيد عن 2 في المئة يومياً للمستثمرين الذين وضعوا ما لا يقل عن 30 دولاراً بالعملات الافتراضية فيها.
وظهر ايم رونالدينيو فقط كـ"سفير" في مسرد اسم هذه الشركة، التي تأسست في الأصل فقط لغرض كونها لتجارة ساعات ومجوهرات، على الرغم من أن مكتب المدعي العام البرازيلي يحدد أن اسمها كان يركز بعد ذلك على الهرم المالي مع العملات المشفرة.
ماذا يقول دفاع رونالدينيو؟
يؤكد محامو اللاعب أنه كان ضحية للشركة المذكورة، ويؤكدون أنها استخدمت شخصيته واسمه في شكل غير قانوني، دون إذنه الواجب لإدارة خداع العملاء المحتملين.
كم هي قيمة عملية الاحتيال التي اتهمت بها الشركة؟
تم إطلاق الشكوى من عملاء هذه الشركة الذين بدأوا في ملاحظة العديد من المخالفات، وتم تقديم دعوى مدنية، تمثل جميع المتضررين، مع مطالبة بحوالي 61.2 مليون دولار.


مقالات ذات صلة
رونالدينيو مُتهم بالاحتيال والقيمة تزيد عن 60 مليون دولار !!

رياضة

كرة القدم

رونالدينيو

أوريو ريبيرو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
دافيد بيكهام يستهجن الفبركات بحق ميسي وألبا وبوسكيتس

اقرأ ايضا في كرة القدم

دافيد بيكهام يستهجن الفبركات بحق ميسي وألبا وبوسكيتس
01:37

دافيد بيكهام يستهجن الفبركات بحق ميسي وألبا وبوسكيتس

خضع إنتر ميامي لتحول كامل منذ التعاقد مع ليونيل ميسي

01:37

دافيد بيكهام يستهجن الفبركات بحق ميسي وألبا وبوسكيتس

خضع إنتر ميامي لتحول كامل منذ التعاقد مع ليونيل ميسي

فيديو - ماذا يجري بين "نونو" وكريم بنزيما؟
01:17

فيديو - ماذا يجري بين "نونو" وكريم بنزيما؟

تم الكشف عن صراع في غرفة الملابس حول سياسة الانتقالات

01:17

فيديو - ماذا يجري بين "نونو" وكريم بنزيما؟

تم الكشف عن صراع في غرفة الملابس حول سياسة الانتقالات

فيديو - ميسي سجّل وصنع 13 هدفاً في 8 مباريات أميركية
01:04

فيديو - ميسي سجّل وصنع 13 هدفاً في 8 مباريات أميركية

نجح "البرغوت" الأرجنتيني في صناعة وتسجيل 13 هدفاً في ثماني مباريات

01:04

فيديو - ميسي سجّل وصنع 13 هدفاً في 8 مباريات أميركية

نجح "البرغوت" الأرجنتيني في صناعة وتسجيل 13 هدفاً في ثماني مباريات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023