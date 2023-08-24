رونالدينيو مُتهم بالاحتيال والقيمة تزيد عن 60 مليون دولار !!

يمكن أن ينتهي الأمر برونالدينيو في السجن مرة أخرى

يمكن أن ينتهي الأمر برونالدينيو في السجن مرة أخرى، إذا استمر في عدم المثول أمام مجلس النواب البرازيلي بناء على طلب الأخير في تحقيق عن إحدى شركاته، عن مخطط هرمي باستخدام العملات المشفرة.

وبالنظر إلى غياب البرازيلي عن اللجنة البرلمانية، أشار النائب أوريو ريبيرو، رئيس تلك اللجنة إلى أنه تم استدعاء أسطورة برشلونة مرة أخرى يوم الخميس، وأنه إذا لم يمثل هذه المرة، سيتم الاستعانة بالشرطة لنقله عن طريق "استخدام القوة".

بماذا يُتهم رونالدينيو؟

الدولي البرازيلي السابق مشتبه به، لأن اسم إحدى شركاته يظهر في التحقيق في عملية احتيال، إذ عرضت الشركة واسمها "18kRonaldinho"، مكاسب نقدية كاذبة تزيد عن 2 في المئة يومياً للمستثمرين الذين وضعوا ما لا يقل عن 30 دولاراً بالعملات الافتراضية فيها.

وظهر ايم رونالدينيو فقط كـ"سفير" في مسرد اسم هذه الشركة، التي تأسست في الأصل فقط لغرض كونها لتجارة ساعات ومجوهرات، على الرغم من أن مكتب المدعي العام البرازيلي يحدد أن اسمها كان يركز بعد ذلك على الهرم المالي مع العملات المشفرة.

ماذا يقول دفاع رونالدينيو؟

يؤكد محامو اللاعب أنه كان ضحية للشركة المذكورة، ويؤكدون أنها استخدمت شخصيته واسمه في شكل غير قانوني، دون إذنه الواجب لإدارة خداع العملاء المحتملين.

كم هي قيمة عملية الاحتيال التي اتهمت بها الشركة؟

تم إطلاق الشكوى من عملاء هذه الشركة الذين بدأوا في ملاحظة العديد من المخالفات، وتم تقديم دعوى مدنية، تمثل جميع المتضررين، مع مطالبة بحوالي 61.2 مليون دولار.





