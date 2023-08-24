الاتحاد جدّة يضغط بقوة لضم الفرعون المصري

يعمل نادي الاتحاد جدة السعودي بقوة لتعزيز صفوفه بصفقات من عيار ثقيل، وذكر الصحفي الشهير جيانلويجي لونغاري أن "الاتحاد السعودي يأمل في التعاقد مع المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، في الأيام القليلة المقبلة، حيث يملك عرضاً ضخماً من أجل إتمام الصفقة".وفيما يأمل الاتحاد السعودي بإغراء ليفربول بالمال، رفض النادي الانجليزي حتى الآن مجرد البحث في الأمر، بإعتبار صلاح، البالغ من العمر 31 عاماً، أبرز مهاجميه خلال الأعوام الأخيرة، ويصعب تعويضه من السوق قبل أسبوع واحد فقط على إغلاقه.وكان لليفربول تخلى عن فابينيو وجوردان هندرسون الى السعودية، لكنه لا يبدو متحمساً لفكرة الاستغناء عن صلاح ويرى تأجيل البحث وارداً الى الصيف المقبل.