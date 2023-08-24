فيديو - استقبال الابطال لاسلام سليماني في البرازيل

حظي النجم الجزائري المخضرم اسلام سليماني باستقبال الابطال من قبل جماهير نادي كوريتيبا البرازيلي بعدما أعلن عن ضمّه يوم الأحد الفائت، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي.وكان سليماني، البالغ من العمر 35 عاماً، ترك أندرلخت البلجيكي بنهاية الموسم الماضي، واستغرقت المفاوضات قرابة ثلاثة أشهر بينه وبين كوريتيبا، الذي أعلن عن ضمّه قبل المباراة التي انتهت الى الخسارة (2-3) أمام الضيف فلامنجو في الجولة 20 من الدوري البرازيلي.ويحتل كوريتيبا المركز قبل الأخير في الدوري البرازيلي برصيد 14 نقطة، وهو وجماهيره استقبلوا سليماني بشكل مذهل وتفاعلوا مع حضوره بشكل لافت.