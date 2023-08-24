الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - استقبال الابطال لاسلام سليماني في البرازيل

2023-08-24 | 06:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - استقبال الابطال لاسلام سليماني في البرازيل
فيديو - استقبال الابطال لاسلام سليماني في البرازيل

حظي النجم الجزائري المخضرم اسلام سليماني باستقبال الابطال

حظي النجم الجزائري المخضرم اسلام سليماني باستقبال الابطال من قبل جماهير نادي كوريتيبا البرازيلي بعدما أعلن عن ضمّه يوم الأحد الفائت، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي.
وكان سليماني، البالغ من العمر 35 عاماً، ترك أندرلخت البلجيكي بنهاية الموسم الماضي، واستغرقت المفاوضات قرابة ثلاثة أشهر بينه وبين كوريتيبا، الذي أعلن عن ضمّه قبل المباراة التي انتهت الى الخسارة (2-3) أمام الضيف فلامنجو في الجولة 20 من الدوري البرازيلي.
ويحتل كوريتيبا المركز قبل الأخير في الدوري البرازيلي برصيد 14 نقطة، وهو وجماهيره استقبلوا سليماني بشكل مذهل وتفاعلوا مع حضوره بشكل لافت.
 
مقالات ذات صلة
فيديو - استقبال الابطال لاسلام سليماني في البرازيل

رياضة

كرة القدم

اسلام سليماني

كوريتيبا

أندرلخت

فلامنجو

الدوري البرازيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جماهير النادي الاسباني تسخر من ادارته بطريقة مبتكرة
الاتحاد جدّة يضغط بقوة لضم الفرعون المصري

اقرأ ايضا في كرة القدم

اختفاء لاعب عراقي في هنغاريا في ظروف غامضة !!
06:43

اختفاء لاعب عراقي في هنغاريا في ظروف غامضة !!

اختفى في ظروف غامضة أثناء سفره من هنغاريا إلى كرواتيا

06:43

اختفاء لاعب عراقي في هنغاريا في ظروف غامضة !!

اختفى في ظروف غامضة أثناء سفره من هنغاريا إلى كرواتيا

فيديو - جماهير النادي الاسباني تسخر من ادارته بطريقة مبتكرة
06:41

فيديو - جماهير النادي الاسباني تسخر من ادارته بطريقة مبتكرة

وجدت بعض جماهير النادي وسيلة عصرية للسخرية من إدارته

06:41

فيديو - جماهير النادي الاسباني تسخر من ادارته بطريقة مبتكرة

وجدت بعض جماهير النادي وسيلة عصرية للسخرية من إدارته

الاتحاد جدّة يضغط بقوة لضم الفرعون المصري
06:37

الاتحاد جدّة يضغط بقوة لضم الفرعون المصري

يعمل نادي الاتحاد جدة بقوة لتعزيز صفوفه بصفقات من عيار ثقيل

06:37

الاتحاد جدّة يضغط بقوة لضم الفرعون المصري

يعمل نادي الاتحاد جدة بقوة لتعزيز صفوفه بصفقات من عيار ثقيل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023