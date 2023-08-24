فيديو - جماهير النادي الاسباني تسخر من ادارته بطريقة مبتكرة

وجدت بعض جماهير النادي وسيلة عصرية للسخرية من إدارته

وجدت بعض جماهير ملقا الإسباني وسيلة عصرية للسخرية من إدارة النادي، التي لم تضم أي لاعب خلال فترة الانتقالات الجارية، حيث قامت بالتوجه إلى المطار لاستقبال أي شخص، بإعتباره صفقة جديدة للفريق.

وانتشر على وسائل التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه هذه الجماهير وهي تلتف حول شخص بعد خروجه من المطار، وتحتفل معه وكأنه صفقة جديدة للنادي، فيما بدا الزائر مصدوماً في بداية الأمر، ثم متفهماً متماشياً معهم لاحقاً، الامر الذي تكرر مع عدد من الوافدين.

اللافت أن أحد المشجعين ارتدى زيّ الشيخ عبد الله آل ثاني، المالك القطري للنادي الإسباني، فيما لبس زملاؤه اللونين الأزرق والأبيض، ومثلوا تماماً الطقوس الكلاسيكية للتعاقدات الجديدة، وقاموا بالغناء والتشجيع لناديهم.