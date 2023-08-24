اختفاء لاعب عراقي في هنغاريا في ظروف غامضة !!

أعلن نادي إتش إن كي غوريتسا الكرواتي عن اختفاء لاعبه الجديد، العراقي عبد الله طلال حميد، البالغ 27 عاماً، والذي انضم اليه في صفقة انتقال حر يوم العاشر من آب - أغسطس الجاري من ناديه السابق زالاغيرزيغ الهنغاري، في ظروف غامضة، أثناء سفره من هنغاريا إلى كرواتيا.وكان حميد، الذي يحمل الجنسية السويدية، وصل إلى كرواتيا حيث قدمه ناديه الجديد للجماهير، ثم عاد إلى هنغاريا مجددا، لإنهاء أموره العالقة وإحضار الأوراق والمستندات لإتمام تسجيله في غوريتسا، لكنه لم يعد، وشوهد لآخر مرة صباح الاثنين الفائت.وأعلن نادي غوريسا في بيان رسمي على حسابه في موقع إكس عن اختفاء اللاعب، وأنه أبلغ الشرطة بذلك، وجاء في البيان "اختفى .. غادر لاعبنا عبد الله طلال حميد بودابست إلى فيليكا جوريكا، وهو مفقود منذ ذلك الحين، وقد تم إبلاغ الشرطة الهنغارية بحادثة الاختفاء، نحن وعائلة اللاعب نطلب من أي شخص لديه أي معلومات، الاتصال بأقرب مركز شرطة أو التواصل معنا".وبعد يوم واحد، أعلنت الشرطة الهنغارية عثورها على سيارة اللاعب في الأراضي الهنغارية، دون الافصاح عن معلومات إضافية.