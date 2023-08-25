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كرة القدم

مجلس النواب البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو مخفوراً !!

2023-08-25 | 04:57
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مجلس النواب البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو مخفوراً !!
مجلس النواب البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو مخفوراً !!

لجنة برلمانية في مجلس النواب البرازيلي تحقق في عمليات مشبوهة

تعقيباً على الخبر الذي نشره موقع الجديد، أمرت رئاسة لجنة برلمانية متخصصة في مجلس النواب البرازيلي، تحقق في عمليات مشبوهة لإحدى الشركات بالعملات المشفرة، الشرطة بإحضار رونالدينيو جاوتشو لاستجوابه بعدما تجاهل الدعوة مرتين.
الدولي البرازيلي السابق مشتبه به، لأن اسم إحدى شركاته يظهر في التحقيق في عملية احتيال، إذ عرضت الشركة واسمها "18kRonaldinho"، مكاسب نقدية كاذبة تزيد عن 2 في المئة يومياً للمستثمرين الذين وضعوا ما لا يقل عن 30 دولاراً بالعملات الافتراضية فيها.
وظهر اسم رونالدينيو فقط كـ"سفير" في مسرد اسم هذه الشركة، التي تأسست في الأصل فقط لغرض كونها لتجارة ساعات ومجوهرات، على الرغم من أن مكتب المدعي العام البرازيلي يحدد أن اسمها كان يركز بعد ذلك على الهرم المالي مع العملات المشفرة.
واستدعت اللجنة لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان السابق مرتين لتقديم توضيحات، آخرها أمس الخميس، لكنه غاب وبرر ذلك بمشاكل في الرحلات الجوية إلى العاصمة البرازيلية، ما لم يقبله أعضاء البرلمان.
ويمكن لمحامي رونالدينيو الاستئناف على مثل هذا القرار أمام القضاء البرازيلي، اذ أن اللجنة برلمانية وهي أداة غير دستورية أو قضائية.




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