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كرة القدم

بيكهام يستأجر جندياً سابقاً ومقاتلاً لحماية ليونيل ميسي

2023-08-25 | 05:10
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بيكهام يستأجر جندياً سابقاً ومقاتلاً لحماية ليونيل ميسي
بيكهام يستأجر جندياً سابقاً ومقاتلاً لحماية ليونيل ميسي

لاحظ المتابعون أنّ هناك شخصاً يراقب الأسطورة الأرجنتينية ويتبعه

استأجر ديفيد بيكهام جندياً سابقاً ومقاتلاً في فنون القتال المختلطة (MMA) لحماية النجم ليونيل ميسي في نادي إنتر ميامي، وقد لاحظ المتابعون أنّ هناك شخصاً يراقب الأسطورة الأرجنتينية، ويتبعه في جميع أنحاء الملعب، عندما يحتفل.
ووصل ميسي إلى الولايات المتحدة وسط ضجة كبيرة، وبذل إنتر ميامي جهوداً كبيرة لضمان سلامته، وتحدث المشجعون عن وجود الحارس الشخصي ياسين الشويكو عدة مرات، وشوهد وهو يركض على جانب الملعب خلال الفوز على سينسيناتي، حين ذهب ميسي للاحتفال مع زملائه في الفريق.
وركض الحارس خارج الملعب بعد أن سجل ليوناردو كامبانا، بغية التواجد في مكان ليس بعيداً عن اللاعب، كما تبع ميسي في وقت سابق عن كثب من حافلة الفريق.
وياسين الشويكو هو من أصول تونسية وجندي سابق في البحرية ولديه خبرة في العراق وأفغانستان، كما تم تدريبه على فنون الدفاع عن النفس وقاتل في العديد من مباريات MMA، وقيل أنه تم إحضاره بشكل خاص إلى النادي من قبل المالك ديفيد بيكهام.


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رياضة

كرة القدم

ديفيد بيكهام

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ليوناردو كامبانا

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