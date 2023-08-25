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كرة القدم

المصائب تتزايد .. سيدة تتهم رئيس الاتحاد الإسباني فماذا قالت؟

2023-08-25 | 05:46
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المصائب تتزايد .. سيدة تتهم رئيس الاتحاد الإسباني فماذا قالت؟
المصائب تتزايد .. سيدة تتهم رئيس الاتحاد الإسباني فماذا قالت؟

السيدة: لست مندهشة على الإطلاق مما يحدث

مع الاستقالة المتوقعة لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بسبب تقبيل النجمة جنيفر هيرموسو في حفل تسليم الميداليات في كأس العالم للسيدات، كشفت سيدة عن الوجه الاخر للرجل الذي يواجه أصلا انتقادات بسبب تصرفات غريبة أمام الكاميرات.
وقالت تمارا راموس، التي كانت تعمل مع روبياليس في رابطة اتحاد الكرة الإسباني، إنها واجهت مواقف وتصريحات معادية للنساء وفيها تحيز جنسي عندما عملت معه، وقالت راموس "لقد عانيت من الإهانات والكلمات التي لا أستطيع تردادها .. كانت فظائع لفترة طويلة".
وأضافت "لست مندهشة على الإطلاق مما يحدث، فأنا أعرفه منذ سنوات طويلة وعانيت منه، وتلك الكلمات لا يستحقها أحد، خاصة الشخص المحترف"، زاعمة أنه سألها ذات مرة عن لون الملابس الداخلية التي كانت ترتديها.
في المقابل، رد الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان على هذه المزاعم، وقال إنه "يأسف ويدين الاتهامات الخطيرة والكاذبة للغاية التي وجهتها تمارا راموس، الزميلة السابقة للويس روبياليس، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية فورية على أساس أنه لا يمكن التسامح مع تصريحات بهذا الحجم وهذا التشهير، لأن الشيء الوحيد الذي يريدونه هو الإضرار بصورة روبياليس من خلال وسائل الإعلام".
وتابع البيان "من المهم الإشارة إلى أن السيدة راموس حافظت على اتصال شخصي مع الرئيس لويس روبياليس طوال هذا الوقت، وأرسلت له صورا عائلية، وهنأته بعيد ميلاده، وطلبت مؤخرا وظيفة في الاتحاد، ونحن ندين هذه التصريحات التي نعتبرها غير مقبولة، ونعلن في الوقت نفسه عن اتخاذنا الإجراءات المناسبة ضدها".


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رياضة

كرة القدم

لويس روبياليس

جنيفر هيرموسو

كأس العالم للسيدات

تمارا راموس

الاتحاد الإسباني لكرة القدم

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