فيديو - تعرفوا على التونسي - الأميركي الذي يُلازم ميسي كظله

يلازمه كظله، حتى أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية تقريراً عن الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأميركي، الذي يلازمه كظله، حتى أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة أن مالك النادي خورخي ماس وشريكه نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام تعاقدا مع رجل يُدعى ياسين تشويكو ليتولى مهمة الحراسة الشخصية لميسي، فخطف الأضواء، كونه يلازم "البرغوت"، بل ويلاحقه حتى على خط الملعب أثناء المباريات، ويتواجد معه في حافلة الفريق وغرف تبديل الملابس.

وأشارت الصحيفة الى أن تشويكو (شويكي) هو مقاتل تونسي الأصل، كان جندياً في البحرية الأميركية (المارينز)، وشارك في الحرب على العراق وأفغانستان، كما أنه صاحب خبرة كبيرة في فنون الدفاع عن النفس والتايكواندو والملاكمة، ولهذا اختاره بيكهام لتوفير الحماية الشخصية لميسي.