فضيحة الرئيس تنتشر خلف المحيطات !!

قبيل المباراة التي انتهت الى فوز سان دييغو وايف على مضيفه أورلاندو برايد (2-1) ضمن الجولة 17 من الدوري الاميركي للسيدات في كرة القدم، وقفت اللاعبات معاً في صورة موّحدة تضامناً مع نجمة منتخب اسبانيا جيني هيرموسو، وحملن قميصاً كُتب عليه "نتضامن مع جيني .. هذا يكفي".وكانت النجمة التي قادت منتخب بلادها الى لقب كأس العالم للسيدات للمرة الاولى في تاريخه، قد فوجئت برئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس وهو يقبلها على فمها خلال حفل التتويج وأثناء تسلمها ميداليتها في استاد أستراليا، ما أثار ولا يزال ردود فعل وساعة.