مايك دين يعترف .. تعمدت عدم تصحيح خطأ

قال الحكم الإنجليزي السابق مايك دين، إنه تعمد عدم تصحيح خطأ أثناء إدارته تقنية حكم الفيديو "الفار" في مباراة أقيمت الموسم الماضي، من أجل تجنيب حكم الساحة "المزيد من المشاكل".وكان مايك دين حكم "الفار" الرئيسي لديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام على ملعب "ستامفورد بريدج" في آب - أغسطس 2022.وبدا أن مدافع توتنهام، كريستيان روميرو، قام بسحب مدافع تشيلسي، مارك كوكوريلا، إلى الأرض من شعره، وقرر دين عدم إخبار حكم الساحة أنتوني تايلور الذي يعتبره صديقا له، بمراجعة الواقعة.ومن ركلة ركنية أعقبت الواقعة، أحرز هاري كين هدفا لتوتنهام في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل (2-2).وخلال حديثه في برنامج "آب فرونت" التلفزيوني، قال دين إنه كان يجب أن يطلب من تايلور مراجعة الواقعة، وأضاف "قلت لأنتوني بعد ذلك، لم أرغب في إرسالك إلى الشاشة بعدما حدث في المباراة .. لم أكن أريد إحراجه لأنه صديق فضلا عن كونه حكما، وأعتقد أنني لم أكن أريد إرساله لأنني لم أرغب في مزيد من المشكلات التي كان يواجهها بالفعل".وكان دين، الذي أدار 553 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة بين عامي 2000 و2022، حكم "الفار" طوال الموسم الماضي، لكنه لم يعمل لمدة شهرين بعد الواقعة التي شهدها ملعب "ستامفورد بريدج".وعن الواقعة، قال دين "لقد كان ذلك خطأ كبيرا وفادحا .. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة، لكن لو لم يسجلوا (توتنهام من ركلة ركنية)، لما كانت هذه مشكلة كبيرة، الا انني كنت أعرف جيدا أنني سأوقف في الأسبوع التالي، ولذلك طلبت أخذ إجازة لبعض الوقت لأن الأمر لم يكن مناسبا لي".