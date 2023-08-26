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كرة القدم

مجنونة ليونيل ميسي عارية الا من قدر يسير !!

2023-08-26 | 04:10
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مجنونة ليونيل ميسي عارية الا من قدر يسير !!
مجنونة ليونيل ميسي عارية الا من قدر يسير !!

المؤثرة هي الفائزة السابقة في مسابقة ملكة جمال بوم البرازيلية

خصصت سوزي كورتيز المجنونة بليونيل ميسي أجزاء كبيرة من بشرتها لبطل العالم، لتثبت من خلال تصرفاتها الغريبة مدى حبها له.
وكانت المؤثرة البرازيلية - الفائزة السابقة في مسابقة ملكة جمال بوم البرازيلية، قد اكتسبت شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل عشقها للأسطورة الأرجنتينية، ما برهنت عنه من خلال ثمانية وشوم له على جسدها.
وانتشرت الوشوم على أماكن مثل بطنها ووركها وهي عبارة عن على أعمال فنية تتعلق بميسي، بما في ذلك توقيعه، والرقم 10 من زيّ المنتخب الوطني، والنجوم الثلاثة التي تمثل عدد بطولات الأرجنتيني بكأس العالم.
وحبها لميسي لا يعرف حدوداً، وفيما انتقل النجم الى الولايات المتحدة للعب مع إنتر ميامي، وجدت كورتيز طريقة للإشادة بلاعب كرة القدم المفضل لديها، إذ قررت زيارة ملعب ماني جارينشا في البرازيل مع لافتة كتب عليها "ميسي الأعظم في تاريخ كرة القدم".
وبدت كورتيز عارية الصدر إلّا من طلاء للجسم على شكل شارة إنتر ميامي في سلسلة من اللقطات التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.


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سوزي كورتيز

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

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