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كرة القدم

نيمار: وأخيراً تخلّصنا من الوقح ..!!

2023-08-27 | 04:14
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نيمار: وأخيراً تخلّصنا من الوقح ..!!
نيمار: وأخيراً تخلّصنا من الوقح ..!!

نجح باريس سان جيرمان في تحقيق فوزه الاول في الدوري الفرنسي

بعد تعادلين، نجح باريس سان جيرمان في تحقيق فوزه الاول في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وجاء في الجولة الثالثة بنتيجة (3-1) على ضيفه لنس، في مباراة شهدت توّهج كيليان مبابي بتسجيله هدفين، ونجاح الاسباني ماركو اسينسيو بتوقيع اول اهدافه بعد انضمامه آتياً من ريال مدريد.
وخلال المباراة، رفعت جماهير باريس سان جيرمان لافتة على المُدرّجات في وجه نجمها البرازيلي السابق المنتقل الى نادي الهلال السعودي كُتب عليها "نيمار: وأخيراً تخلّصنا من الوقح" ...


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نيمار: وأخيراً تخلّصنا من الوقح ..!!

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