فيديو - هل تذكرون الاسطورة بلّومي؟ .. نجله يُعيد التاريخ

اتجهت الأنظار العربية الى البرتغال وتحديداً الى نادي فارينزي

اتجهت الأنظار العربية الى البرتغال، وتحديداً الى نادي فارينزي، حيث يلعب محمد بشير بلومي، نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية في الثمانينيات، ويواصل التألق في الدوري.

فقد قاد بلومي، البالغ من العمر 21 عاماً، فريقه الى أول فوز له هذا الموسم، وجاء في الجولة الثالثة على حساب شافيز (5-0)، حيث لعب أساسياً، وكان وراء الهدف الأول بتمريرة حاسمة لزميله المالطي زاك موسكات (10)، وسجل بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة (20).

وكان بلومي شارك بديلاً في المباراة الاولى التي خسرها فريقه (0-3) أمام ضيفه كاسا بيا، ثم تألق في مواجهة بورتو، حامل اللقب، وكان وراء التمريرة الحاسمة التي سجل منها زميله بيدرو كوستا هدف الفريق الوحيد في الخسارة (1-2).

وانضم بلومي، لاعب المنتخب الأولمبي الجزائري، إلى الفريق الرديف لفارينزي في شباط - فبراير 2022 قادمًا من نادي معسكر غالي الجزائري في صفقة انتقال حر، حيث لعب خمس مباريات سجل خلالها 6 أهداف، فيما لعب مباراة واحدة مع الفريق الأول خلال الموسم الماضي.