هذا هو سعر الزلزولي فما هو مستقبله مع برشلونة؟

قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية، التي تُغلق أبوابها يوم الجمعة الاول من أيلول - سبتمبر، حدد برشلونة الاسباني مبلغ 30 مليون يورو كسعر للاستغناء عن اللاعب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي.ونجح النجم المغربي، البالغ 21 عاماً، في موسم الاعارة الى أوساسونا، حيث قدم مستويات مميزة، وعاد إلى برشلونة، فطلب المدرب تشافي الإبقاء عليه، ليكون بديلاً محتملاً للفرنسي المغادر عثمان ديمبيلي، لكن يبدو أن مشاكل النادي المادية تجعله منفتحاً على بيعه.وذكرت "موندو ديبورتيفو" المقرّبة من النادي الكاتالوني، أنّ برشلونة يريد الحصول على مبلغ 30 مليون يورو للموافقة على بيع الزلزولي، ولكن هذا السعر بعيد عن الخيارات المتاحة حالياً، حيث تلقى برشلونة عرضين من أستون فيلا الانجليزي وباير ليفركوزن الالماني لقاء 15 مليون يورو.