الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

كرة القدم

فيديو - الحكم يُنقذ حياة لاعب شاب من الموت .. شاهدوا كيف

2023-08-27 | 05:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فيديو - الحكم يُنقذ حياة لاعب شاب من الموت .. شاهدوا كيف
فيديو - الحكم يُنقذ حياة لاعب شاب من الموت .. شاهدوا كيف

وقع على ارض الملعب وهو غير قادر على التنفس اثر سقوط قاسٍ

أنقذ التفكير السريع للحكم كريستيان فيرديتشيو حياة اللاعب الأسترالي الشاب نيستوري إيرانكوندا، البالغ من العمر 17 عاماً، بعد أن وقع على ارض الملعب، وهو غير قادر على التنفس اثر سقوط قاسٍ في مباراة فريقه أديلايد يونايتد ضد كامبلتاون سيتي في دوري الولاية.
وبدا أن لسان اللاعب يسد حلقه ويمنعه من التنفس، حيث أحاط به بسرعة لاعبو الفريقين والحكم فيرديتشيو، الذي قال "كان يلهث من أجل الهواء، وعندما كان يمسك بحلقه، كان من الواضح أنه لم يكن في وضع جيد".
وشعر فيرديتشيو، وهو خبير في إعادة تأهيل القلب، بوجود خطأ ما فتصرف دون تردد، وقال "دحرجته وحاولت إخراج لسانه، وبمجرد الانتهاء من ذلك، وضعته على جانبه"، مع أنه كان واعياً طوال المحنة وبلا حراك لأكثر من ثلاث دقائق قبل أن ينهض ويشق طريقه إلى مقاعد البدلاء.
وكان إيرانكوندا، الذي جذب انتباه بايرن ميونيخ الالماني، سجل هدف الفوز في وقت سابق من المباراة، وهو تمكن من العودة إلى التدريب يوم السبت حيث وضعه ناديه تحت المراقبة.
 
 
مقالات ذات صلة
فيديو - الحكم يُنقذ حياة لاعب شاب من الموت .. شاهدوا كيف

رياضة

كرة القدم

كريستيان فيرديتشيو

نيستوري إيرانكوندا

أديلايد يونايتد

كامبلتاون سيتي

بايرن ميونيخ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - آدم نسيم حميد يتألق ويسير على خطى والده
هذا هو سعر الزلزولي فما هو مستقبله مع برشلونة؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - أنتونيلا أخطأت بين ميسي وألبا فماذا فعلت؟
06:26

فيديو - أنتونيلا أخطأت بين ميسي وألبا فماذا فعلت؟

بعد تأهل إنتر ميامي الى نهائي كأس الولايات المتحدة

06:26

فيديو - أنتونيلا أخطأت بين ميسي وألبا فماذا فعلت؟

بعد تأهل إنتر ميامي الى نهائي كأس الولايات المتحدة

فيديو - آدم نسيم حميد يتألق ويسير على خطى والده
06:24

فيديو - آدم نسيم حميد يتألق ويسير على خطى والده

نجل أسطورة الملاكمة البريطاني - اليمني الأصل "الأمير" نسيم حميد

06:24

فيديو - آدم نسيم حميد يتألق ويسير على خطى والده

نجل أسطورة الملاكمة البريطاني - اليمني الأصل "الأمير" نسيم حميد

هذا هو سعر الزلزولي فما هو مستقبله مع برشلونة؟
05:01

هذا هو سعر الزلزولي فما هو مستقبله مع برشلونة؟

قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية

05:01

هذا هو سعر الزلزولي فما هو مستقبله مع برشلونة؟

قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023