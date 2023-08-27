فيديو - الحكم يُنقذ حياة لاعب شاب من الموت .. شاهدوا كيف

وقع على ارض الملعب وهو غير قادر على التنفس اثر سقوط قاسٍ

أنقذ التفكير السريع للحكم كريستيان فيرديتشيو حياة اللاعب الأسترالي الشاب نيستوري إيرانكوندا، البالغ من العمر 17 عاماً، بعد أن وقع على ارض الملعب، وهو غير قادر على التنفس اثر سقوط قاسٍ في مباراة فريقه أديلايد يونايتد ضد كامبلتاون سيتي في دوري الولاية.

وبدا أن لسان اللاعب يسد حلقه ويمنعه من التنفس، حيث أحاط به بسرعة لاعبو الفريقين والحكم فيرديتشيو، الذي قال "كان يلهث من أجل الهواء، وعندما كان يمسك بحلقه، كان من الواضح أنه لم يكن في وضع جيد".

وشعر فيرديتشيو، وهو خبير في إعادة تأهيل القلب، بوجود خطأ ما فتصرف دون تردد، وقال "دحرجته وحاولت إخراج لسانه، وبمجرد الانتهاء من ذلك، وضعته على جانبه"، مع أنه كان واعياً طوال المحنة وبلا حراك لأكثر من ثلاث دقائق قبل أن ينهض ويشق طريقه إلى مقاعد البدلاء.

وكان إيرانكوندا، الذي جذب انتباه بايرن ميونيخ الالماني، سجل هدف الفوز في وقت سابق من المباراة، وهو تمكن من العودة إلى التدريب يوم السبت حيث وضعه ناديه تحت المراقبة.